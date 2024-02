Al Gobetti di San Mauro si ride con Sol di Soldi il 24 febbraio

Va in scena al Teatro Gobetti di San Mauro 'I soldi! Oggi si parla sol di soldi' di Maria Pia Timo, uno spettacolo comico sull'ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con i soldi, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal. La moneta vera, falsa, coniata, scritta, scarabocchiata, strappata, rattoppata con lo scotch, l'inflazione, lo spread, il tag, il taeg, gli eurobond, chi sono questi sconosciuti? Non un testo improvvisato, ma uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto, dalla stessa interprete e Roberto Pozzi che ne cura la regia, con la consulenza di una banking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario in cui non capiamo nulla o quasi.



