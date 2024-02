Torino, nel 2023 oltre mille sanzioni per abbandono rifiuti

Nel 2023 a Torino sono stati 457 i verbali di accertamento relativi all'abbandono di rifiuti redatti da Amiat e inviati alla polizia municipale, per un totale di 1.097 sanzioni accertate. Le circoscrizioni più interessate, la 5 e la 6, rispettivamente con 75 e 65 verbali e 146 e 119 sanzioni, seguite nell'ordine dalle circoscrizioni 7, 3, 10, 9, 4, 1, 8 e 2. A illustrare i dati in Consiglio comunale, l'assessora all'Ambiente, Chiara Foglietta, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, sul tema dei rifiuti abbandonati, spesso accanto ai cassonetti.

"Il fenomeno dell'abbandono di rifiuti al suolo - ha sottolineato Foglietta - è contrastato dall'Amiat soprattutto attraverso la quotidiana rimozione. Purtroppo in alcune porzioni di territorio particolarmente critiche, nonostante i passaggi straordinari dell'Amiat, la situazione si ripresenta poco dopo compromettendo il risultato dei passaggi". L'assessora ha poi ricordato che "negli ultimi due anni sono stati attuati diversi ulteriori interventi per contrastare il fenomeno, dalla creazione di un nucleo di controllori ambientali all'introduzione di un sistema di videocamere fino all'aggiunta e modifica dei contenitori e all'aumento dei passaggi".

"Riceviamo continue segnalazioni di rifiuti abbandonati, ad esempio in piazza Crispi - ha replicato Firrao -, ma il problema è diffuso. C'è qualcosa che evidentemente non sta funzionando come dovrebbe" .



