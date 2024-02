Saclà finanzia primo ecografo palmare per l'ospedale di Asti

L'ospedale di Asti ha il suo primo ecografo palmare, donato dalla Fondazione Astigiana per la Salute del Territorio, grazie al contributo finanziario dell'azienda astigiana Saclà, che ha dedicato il progetto alla memoria del presidente Cavalier Lorenzo Ercole, scomparso nell'agosto del 2023.

A consegnare lo strumento la moglie dell'imprenditore, Fernanda, e la figlia Chiara, oggi alla guida della Saclà.

L'ecografo a ultrasuoni portatile è da oggi in uso al reparto di Medicina. Produce immagini ecografiche ad altissima risoluzione e le trasmette in modalità wireless a cellulare o iPad. Dotato di intelligenza artificiale, esegue in pochi secondi le complesse operazioni e, in linea con le nuove frontiere della telemedicina, consente al medico di condividere in diretta, con altri colleghi, la lettura delle immagini e l'effettuazione stessa dell'esame. "Lorenzo Ercole teneva molto alla sanità del territorio - spiegano dalla Saclà - lo aveva testimoniato con l'intensa attività in seno alla Croce Verde.

Nel suo ultimo anno di vita abbiamo trascorso tanti mesi in ospedale, in particolare nel reparto di Medicina. Siamo felici di offrire un contributo che dà continuità al suo impegno e alle sue volontà".



