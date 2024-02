Primi giorni da record per le nuove mostre a Camera

Sono visitabili dal 14 febbraio le tre esposizioni dedicate a grandi maestri della fotografia internazionale con le quali Camera - Centro Italiano per la Fotografia ha aperto, nella propria sede torinese, la stagione 2024. In pochi giorni, le mostre sono già state viste da un pubblico record di 4.000 presenze.

Il rapporto professionale e sentimentale fra Robert Capa e Gerda Taro, la guerra civile spagnola, momento cruciale della storia del XX secolo, e la fotografia come testimonianza, sono il fulcro della mostra 'Robert Capa e Gerda Taro: la fotografia, l'amore, la guerra', curata da Walter Guadagnini e Monica Poggi, che con oltre 120 fotografie racconta una stagione intensa di fotografia, guerra e amore. Nella mostra 'Ugo Mulas I graffiti di Saul Steinberg a Milano', curata da Archivio Mulas e Walter Guadagnini, protagonista è la Milano del boom economico e le creazioni del grande illustratore e disegnatore Saul Steinberg immortalate da un giovane Ugo Mulas, mentre lo sguardo poetico sul Piemonte rurale di Michele Pellegrino offre storie di uomini, donne e montagne nella mostra 'Michele Pellegrino.

Fotografie 1967-2023', organizzata da Camera e Fondazione Crc con la curatela di Barbara Bergaglio. Accanto alle esposizioni temporanee, la Manica Lunga del Centro, ospita l'esposizione permanente 'La storia della fotografia nelle tue mani', una proposta originale, la prima in Italia per tipologia e concezione, che offe ai visitatori una lunga timeline con testi, immagini e materiale video, nata dalla volontà di consentire a tutte e tutti, anche alle persone non vedenti o ipovedenti, di fruire di testi, immagini e contenuti digitali.

La proposta delle mostre si arricchisce di un fitto programma di incontri aperti al pubblico, I Giovedì in Camera, di visite guidate per adulti e bambini, di attività per le scuole di ogni ordine e grado e di un percorso dedicato alle persone ipovedenti e non vedenti che comprende disegni a rilievo e relative audiodescrizioni.



