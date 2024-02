Nell'Alessandrino sanzioni per 30mila euro per sicurezza lavoro

A dicembre nell'Alessandrino sono stati denunciati quattro imprenditori, sono stati controllati ventotto operai e sono scattate sanzioni per quasi 30mila euro. Si tratta delle verifiche effettuate da personale dell'ispettorato del lavoro, dei carabinieri e dello Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) a tutela della sicurezza nei cantieri stradali e sulle linee ferroviarie della provincia di Alessandria per la campagna straordinaria di vigilanza nel settore edile, 'Safety First', indetta dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

In due cantieri in particolare sono state riscontrate irregolarità sulla corretta applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza, problematiche riguardanti il mancato aggiornamento dei piani di sicurezza, l'assenza di adeguate protezioni nei ponteggi, l'accatastamento dei materiali in assenza di sistemi di sicurezza e l'assenza di idoneo tavolato sulle aperture prospicenti il vuoto.

Negli ultimi mesi i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno segnalato alla Procura altri 13 datori di lavoro impiegati in diversi cantieri per l'efficientamento energetico, legati al super bonus 110% e sono state evidenziate condizioni di sicurezza precarie. Sono stati sei i cantieri controllati e nove le aziende verificate, con ammende per circa 120mila euro.

"L'attività di contrasto alle violazioni della normativa sul lavoro è per noi - sottolinea il tenente colonnello Silvio Mele del comando provinciale carabinieri di Alessandria - un obiettivo di primaria importanza, che condividiamo con le altre istituzioni preposte al controllo. Intendiamo incrementare le collaborazioni con l'Ispettorato territoriale del Lavoro, presso il quale opera un nostro Nucleo Specializzato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA