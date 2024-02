Nel 2023 a Torino 4.300 incidenti stradali

A Torino lo scorso anno sono stati 4.326 gli incidenti stradali rilevati dalla polizia locale, 2.871 dei quali con feriti, 1.451 con danni alle cose e 4 in fase di definizione; 23 le persone decedute, di cui cinque pedoni, tre motociclisti, un ciclista e due conduttori di monopattini. Dati che sono stati forniti dall'assessora alla polizia municipale, Gianna Pentenero, in risposta a un'interpellanza del consigliere di Radicali +Europa, Silvio Viale.

Complessivamente sono stati 8.591 i veicoli coinvolti, dei quali 6.510 auto, 597 autocarri, autotreni, autoarticolati, autobus, 707 motocicli o ciclomotori, 361 biciclette e 270 monopattini. I feriti sono stati 4.055, di cui 479 pedoni, 599 motociclisti, 288 ciclisti e 217 persone su monopattini. Dati che, ha sottolineato Viale, "dimostrano che gli incidenti sono sostanzialmente stabili. Non c'è stato un calo del 25% rispetto all'anno precedente, come viene spesso dichiarato, ma solo dell'1,6%. Inoltre - ha aggiunto - non è vero, come spesso viene scritto, che Torino sia la capitale delle multe e la conferma arriva dalla recente classifica degli incassi da sanzioni nelle città italiane che vede Torino ben al di sotto di altri capoluoghi, come Milano, Roma e Firenze".



