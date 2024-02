Johnny Depp negli studi di Torino per le riprese del film Modì

Johnny Depp, dopo l'arrivo a Torino, è stato negli studi virtuali presso la sede dei Tuscany Film Studios a Mirafiori per girare alcune riprese del suo film Modì, incentrato sulla vita di Amedeo Modigliani, interpretato da Riccardo Scamarcio. Negli stessi studi si sono già recati Vincent Cassel per il film L'Opera! e Mike Tyson.

Depp, per la seconda volta dietro la macchina da presa, è stato accolto da Andrea Iervolino, ceo del Gruppo Ilbe, di Tatatu e fondatore dei Tuscany Film Studios.

E' arrivato a Torino anche Scamarcio, protagonista del biopic nei panni di Modigliani, accolto con entusiasmo da alcune decine di fan davanti all'albergo nel centro della città dove soggiorna.



