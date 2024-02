Johnny Depp arriva a Torino per girare le scene di Modì

Johnny Depp arriva oggi a Torino per girare alcune scene di Modì, biopic su Amedeo Modigliani che lo vede per la seconda volta dietro la macchina da presa. Modì sarà girato preso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios di Andrea Iervolino.

"Sono orgoglioso di portare a Torino una star internazionale del calibro di Johnny Depp, con cui abbiamo spesso collaborato negli scorsi anni, come ad esempio nella serie animata Puffins e nel film Waiting for the Barbarians", commenta Andrea Iervolino, ceo del Gruppo Ilbe, di Tatatu e fondatore dei Tuscany Film Studios. "La città di Torino ha il potenziale per affermarsi quale polo cinematografico a livello globale, e la presenza degli studi a Torino, sede dislocata dei Tuscany Film Studios, costituisce un elemento fortemente attrattivo per le produzioni nazionali e internazionali. I Tuscany Film Studios nascono infatti per portare l'arte di fare cinema in tutta Italia, non solo in Toscana".

Oltre alla regia di Johnny Depp, nel cast sono già stati annunciati Riccardo Scamarcio, che interpreta Modigliani, Al Pacino, nelle vesti di Maurice Gangnat, e Luisa Ranieri, nei panni di Rosalie.

La star arriverà a Torino con il suo jet privato e non si sa ancora quanto rimarrà in città. È possibile che l'attore visiti al Museo del Cinema la mostra di Tim Burton, amico e regista che lo ha diretto in molti film come Edward mani di forbici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA