I pennarelli Carioca 'sempre più sostenibili'

Primo bilancio di sostenibilità per Carioca, storica azienda di matite e pennarelli. Carioca è riuscita a raggiungere una serie di obiettivi importanti: fotovoltaico e fonti rinnovabili con una prima copertura di fabbisogno del 13%, riuso e riciclo per prodotti e packaging, con 80 tonnellate di plastica eliminate e 50 tonnellate di plastica recuperate (pari a 5 milioni di pennarelli), emissioni in atmosfera diminuite di 953 tonnellate.

"Al centro della nostra missione ci sono i bambini e i loro genitori, ecco perché la nostra determinazione a rendere le nostre attività quotidiane più sostenibili deve essere della massima importanza. Siamo consapevoli delle nostre responsabilità sociali, ambientali ed economiche e desideriamo impegnarci per limitare il nostro impatto ambientale e cogliere opportunità per creare valore condiviso. Abbiamo scelto di accogliere il cambiamento e trasformarlo in qualcosa di magico, garantendo così impatti ambientali e sociali positivi. A tal fine ci impegniamo a integrare la sostenibilità negli aspetti quotidiani della nostra attività, sforzandoci di creare valore duraturo e resiliente per tutti i nostri stakeholder. Il bilancio di sostenibilità, che riassume i nostri impegni Esg fino ad oggi, è il nostro punto di partenza" spiega l'amministratore delegato Enrico Toledo. "La nostra missione è offrire strumenti per potenziare e stimolare la naturale creatività dei bambini. L'impegno più grande, in questo particolare momento storico, è rendere il loro futuro non solo creativo ma anche più sostenibile, nel massimo rispetto dell'ambiente. Per questo in Carioca siamo impegnati nella ricerca e applicazione delle soluzioni tecnologiche e innovative per ridurre l'impatto ambientale sia dei prodotti che della produzione aziendale e dell'intera catena di fornitura, un vincolo prioritario per le future generazioni" aggiunge Giorgio Bertolo, direttore generale della Carioca.



