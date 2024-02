Fondo PiemonteNext, 1,1 milioni per 8 start up innovative

Il Fondo PiemonteNext per l'accelerazione e il consolidamento delle startup innovative, a cui Finpiemonte ha apportato 10 milioni di euro, ha chiuso investimenti per oltre 1,1 milioni di euro e ha dato supporto a 8 start up basate in Piemonte in settori strategici per la crescita tecnologica e sostenibile, dall'ambiente all'aerospazio. I primi risultati del Fondo, gestito da Cdp Venture Capital, sono stati illustrati nel corso del convegno 'Sinergia tra aiuti pubblici e fondi privati per le start up innovative. Finpiemonte, volano di risorse per il territorio' nella sede di Environment Park. Sono state anche presentate le misure messe in campo dalla Regione Piemonte, con l'utilizzo dei Fondi Ue per sostenere le start up innovative.

L'incontro è stato l'occasione per approfondire l'attività svolta da Cdp Venture Capital sui territori, con una rete nazionale di acceleratori e fondi dedicati alle startup innovative, nonché di alcuni fondi privati di venture capital presenti in Piemonte (Liftt e Equiter). "Abbiamo messo in luce le potenzialità di Finpiemonte e di tutte le finanziarie regionali, che in quanto soggetti 'intermedi' tra il settore pubblico e privato sono in grado di conciliare le finalità del policy maker con quelle degli investitori di mercato e di svolgere un ruolo essenziale nel mettere a leva le risorse regionali e comunitarie" ha spiegato il presidente di Finpiemonte, Michele Vietti. "E' fondamentale sostenere le imprese in tutte le fasi della loro vita. Finpiemonte, in qualità di investitore istituzionale, ci ha permesso di attuare misure importanti e uniche come il Fondo PiemonteNext e il Fondo Rilancio e Sviluppo" ha detto l'assessore regionale Elena Chiorino. "Le start up sono da sempre un'occasione di crescita del nostro sistema imprenditoriale" ha sottolineato l'assessore regionale Andrea Tronzano.,



