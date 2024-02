Compagnia San Paolo, Gilli verso la presidenza

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha indicato i nomi per il consiglio generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Si tratta di Marco Gilli e Mariagrazia Pellerino. La comunicazione e stata inviata ai rappresentanti del Consiglio comunale.

Gilli, 59 anni, è il probabile successore di Francesco Profumo dal momento che per consuetudine il presidente viene scelto tra i nomi indicati dal sindaco. E' stato rettore del Politecnico di Torino dal 2012 al 2018 succedendo nella carica a Francesco Profumo, quando quest'ultimo fu nominato ministro nel governo Monti. Dello stesso Profumo è stato pro rettore vicario. È stato in questi anni addetto scientifico presso l’Ambasciata d’Italia negli Stati Uniti. Maria Grazia Pellerino, avvocato penalista, è stata assessore alle politiche educative del comune di Torino dal 2011 al 2016 nella giunta guidata da Piero Fassino.





