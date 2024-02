Carrozzine rigenerate donate dai Lions alla Città della salute

Sette carrozzine rigenerate sono state donate dai Lions del club di Rivoli Castello (Torino) alla Città della Salute di Torino con destinazione d'utilizzo al Coes (Centro oncologico ematologico subalpino) dell'ospedale Molinette e al reparto e all'ambulatorio di Oculistica dell'ospedale San Lazzaro.

I Lions International donano queste carrozzine dando nuova vita ad ausili ormai dismessi, ma ancora utilizzabili, dopo una revisione, per le persone che ne hanno bisogno.

"Le carrozzine - viene riferito in una nota - sono prodotte dall'imprenditore Danilo Ragona (Custom Regeneration Benefit), che si occupa di economia circolare e sociale, mentre l'Azienda Ferrero Med, che si occupa della distribuzione di ausili per persone con disabilità, si è impegnata nel rinnovo nel pieno rispetto dell'ambiente, puntando al riciclo delle risorse per il bene del pianeta".



