Biobanca Davide Schiffer a dipartimento Neuroscienze di Torino

Il dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini dell'Università di Torino, due volte dipartimento di eccellenza (2018-2022, 2023-2027), ha inaugurato la biobanca intitolata a Davide Schiffer (1928-2020), neurologo torinese di fama internazionale.

La biobanca di Neuroscienze Davide Schiffer raccoglierà campioni biologici (sangue, Dna, liquor, cellule, tessuti) per metterli a disposizione dei ricercatori, al fine di favorire nuove conoscenze e individuare nuove terapie, operando in un ambito delicato, quello sanitario, dov'è necessario implementare precise procedure e criteri di qualità a livello di strutture, processi e personale, volti a garantire i diritti delle persone coinvolte e della collettività.

La struttura si trova al primo piano di via Cherasco, sede del dipartimento, ed è dotata di tre sezioni dedicate rispettivamente alla preparativa e gestione del campione, allo stoccaggio (camera fredda) e al trattamento tessuti e conservazione della cerebroteca storica. Una biobanca, è stato evidenziato "è una unità di servizio finalizzata alla raccolta organizzata, processazione, conservazione e distribuzione di campioni biologici e di dati correlati, per finalità di ricerca e di diagnosi. Rappresenta uno strumento strategico per favorire lo sviluppo di nuove terapie e la comprensione delle malattie, contribuendo alla tutela della salute pubblica".

L'inaugurazione è avvenuta alla presenza di Alessandro Vercelli, vice-rettore alla ricerca e delegato del rettore, di Alessandro Mauro, direttore del dipartimento di Neuroscienze Rita Levi Montalcini, di Adriano Chiò, responsabile scientifico della Biobanca, e dei familiari di Schiffer, insieme ai quali è stata scoperta la targa di intitolazione.



