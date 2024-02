Arrestato davanti a scuola, sotto la maglietta aveva la droga

È stato arrestato davanti a una scuola elementare un ventenne accusato dai carabinieri di Torino di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma, dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti, erano intervenuti per controllare un viavai di persone sospette nei giardini tra corso Principe Oddone e corso Regina Margherita. L'attività investigativa ha permesso di individuare vicino alla scuola il ventenne, che alla vista dei carabinieri ha tentato la fuga. Quando è stato bloccato ha aggredito con calci e pugni i militari, che sono riusciti comunque ad ammanettarlo. Perquisito in caserma, è stato trovato in possesso di undici dosi di crack e una di hashish, nascoste sotto la maglietta.

Un altro arresto di un presunto pusher è stato invece effettuato dalla polizia, che ha fermato un ventiquattrenne, accusandolo anche di evasione. Il giovane, già sottoposto agli arresti domiciliari, avrebbe venduto dosi di hashish da dietro il portone del palazzo in cui vive, in via Issiglio. A lui gli agenti sono arrivati dopo avere controllato alcuni sui clienti, che erano stati visti avvicinarsi all'ingresso dello stabile e allontanarsi con qualcosa in mano. Altre dosi di droga sono state ritrovate nel suo alloggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA