Approvate le scadenze e le agevolazioni per la Tari a Torino

Agevolazioni, già in sede di acconto, per un valore di 230mila euro, per i nuclei familiari numerosi, superiori ai quattro componenti, con abitazione di inferiore agli 80 metri quadrati, e in sede di saldo, per un valore di 410mila euro, per le aree in cui ci sono cantieri di opere pubbliche della durata superiore a sei mesi. È quanto definito dalla delibera relativa a scadenze, modalità di pagamento e agevolazioni sulla Tari per il 2024 approvata oggi dal Consiglio comunale e che stabilisce anche che il pagamento dovrà essere fatto tramite il servizio PagoPa affidato a Soris e non più con il modello F24.

Per le utenze domestiche, l'importo viene riscosso in quattro rate, tre in acconto, calcolato applicando il 55% delle tariffe approvate per il 2023, e una a saldo. Le scadenze dell'acconto sono 29 aprile, 31 maggio, e 28 giugno ma è anche possibile versarlo in un'unica soluzione, con scadenza 31 maggio. La scadenza del saldo è il 16 dicembre. Per le utenze non domestiche, l'acconto è calcolato applicando l'85% delle tariffe approvate per il 2023 e le scadenze sono 29 marzo, 10 maggio, 12 luglio. Per l'acconto in un'unica soluzione la scadenza è 14 giugno. Il saldo va versato entro il 16 dicembre.



