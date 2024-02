Anziani intossicati da monossido di carbonio nel Vercellese

Una coppia di ultraottantenni è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un'abitazione di Guardabosone, piccolo centro della Valsesia (Vercelli). La prima a intervenire sul posto dopo l'allarme è stata un'équipe sanitaria, che ha prestato i primi soccorsi ai due anziani, trasferiti d'urgenza alla camera iperbarica dei Cedri a Fara Novarese (Novara). Per uno dei due ultraottantenni è scattato il codice rosso dovuto all'intossicazione da monossido. Si indaga sulle cause della fuoriuscita del pericoloso gas



