Al via la riqualificazione della Gam di Torino da 27 milioni

Partono i lavori di riqualificazione della Gam - Galleria d'Arte moderna di Torino.

Hanno un valore di 27 milioni di euro e saranno per lotti per consentire al museo di non chiudere mai. Il primo, definito Lotto zero, sarà completato in autunno, prima di Artissima, mentre entro l'anno sarà lanciato il concorso internazionale di progettazione dell'edificio. Lo ha spiegato Il presidente della Fondazione Torino Musei Massimo Broccio, che ha presentato la nuova direttrice Chiara Bertola ai giornalisti e ai rappresentanti delle istituzioni.

"Il Lotto zero comprende mirati interventi di temporanea rivisitazione dei locali, propedeutici al futuro cantiere, condotti nel foyer e al primo piano a cui si accompagna la importante riapertura del secondo piano, dove troverà collocazione anche un Deposito vivente. La nomina di Chiara Bertola e le novità che riguardano l'edificio sono il primo concreto passo per una trasformazione attesa e necessaria.

Vogliamo proiettare la Gam nel futuro", ha detto Broccia.

"Lanciare i lavori per lotti è un atto coraggioso, dobbiamo andare avanti spediti. La pratica della Gam è sul tavolo del ministro da molti mesi, non c'è ancora il finanziamento, ma sono convinta che il ministro Sangiuliano non abbandonerà la Gam perché non è di Torino, ma un'istituzione nazionale e internazionale. Oltre all'atteso contributo del ministero ci aspettiamo anche l'arrivo di altri sostenitori", ha affermato l'assessora comunale alla Cultura, Rosanna Purchia.

"Mi piacerebbe che la Gam si trasformasse il più possibile in un luogo complesso, vivo e inclusivo, che riuscisse ad accendere e riattivare le opere e le idee del patrimonio ereditato, proponendole sotto una nuova luce", ha spiegato la nuova direttrice che ha illustrato il programma dei prossimi mesi e ha sottolineato la centralità del Deposito vivente al secondo piano della Gam, dove le opere saranno visibili dal pubblico attraverso uno sguardo da dietro le quinte, così come sono abituati a vederle gli addetti ai lavori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA