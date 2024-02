A26, tamponamenti a catena tra Alessandria e Casale

Sono tre, secondo gli aggiornamenti della polizia stradale di Casale Sud (Alessandria), i tamponamenti a catena sull'A26 Genova-Gravellona Toce in direzione nord. Breve la distanza dall'uno all'altro: uno al chilometro 71+300 con tre veicoli coinvolti, senza feriti; al 71+500 con quattro mezzi e tre feriti lievi; al 71+600 con otto mezzi e un ferito lieve. Si tratterebbe soprattutto di auto, poi un camion e due furgoni.

Sul fronte viabilità: in A26 sono chiusi il tratto in direzione nord tra la diramazione Predosa-Bettole verso la A7 Milano-Genova (sulla quale è deviato il traffico) e Casale Sud e il casello Alessandria Sud in direzione Gravellona; in A21 lo svincolo verso la A26.

