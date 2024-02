Esercito: generale Gargallo di Castel Lentini in Piemonte e Vda

Il Generale di Brigata Tommaso Gargallo di Castel Lentini, recentemente nominato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella quale Comandante Comandante del Corpo Militare dell'Ordine di Malta, ha effettuato la sua prima visita istituzionale in Piemonte e in Valle d'Aosta.

In due giorni ha incontrato autorità civili e militari.

Tra i vari appuntamenti, il Generale si è recato in visita 1° Reparto di Sanità "Torino" e presso al Museo Storico dell'Arma di Cavalleria a Pinerolo tra gli altri impegni, ha visitato anche il Nucleo Operativo Soccorsi Speciali del Corpo Militare A.c.i.s.m.o.m., con sede a Torino, centro di eccellenza in materia di droni, il cui personale opera in ambito di ricerca dispersi e di formazione per altri reparti dell'Esercito Italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA