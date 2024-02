Alessandria, 10mila al Carnevale nel quartiere 'Cristo'

Inizialmente programmata per l'11 febbraio e poi rinviata a causa del maltempo, oggi è stata la domenica del Carnevale di Alessandria.

Con 10mila persone lungo il percorso, nel quartiere Cristo, una quarantina di carri nella sfilata e la festa in piazza Ceriana - sono i numeri diffusi dagli organizzatori - si è confermato il successo per un'iniziativa arrivata alla 18esima edizione.

Il podio è andato alla Pro Loco di Sezzadio con 'Coco', ispirato al film d'animazione; secondo 'Il re Leone' di San Salvatore Monferrato; terza la Soms di Rivarone con il carro ispirato a Fedez e Ferragni con tanto di pandoro e uovo di Pasqua.

Per il prossimo anno - anticipa Stefano Venneri, speaker ufficiale del Carnevale - la sfida è partire dal quartiere e concludere in centro".

Per l'edizione 2024 arrivano dall'assessore regionale al Turismo Vittoria Poggio i complimenti all'Associazione Commercianti del Cristo "per aver regalato ad Alessandria questa splendida giornata".



