Volley femminile A1, Micoli nuovo allenatore di Cuneo

Stefano Micoli è il nuovo allenatore del Cuneo Granda Volley. L'annuncio a poche ore dall'esonero di Massimo Bellano, cui è stata fatale la sconfitta in casa contro l'Itas Trentino.

Bergamasco, classe 1967, Micoli ha allenato fino al gennaio scorso la MOYA Radomki Radom in Polonia. In precedenza aveva guidato il Volley Bergamo 1991: "Sono motivato da questo incarico che mi stimola ad un impegno totale. Raccolgo il lavoro di Massimo Bellano che stimo molto come collega, sperando di poter dare il contributo necessario a raggiungere l'obiettivo finale".

Micoli sarà con la squadra da lunedì prossimo. Per le biancorosse è un momento complicato in campionato, dove Cuneo è penultima in piena zona retrocessione.



