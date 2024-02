In centinaia in corteo per la Palestina a Torino

È partito da Largo Marconi a Torino, nel quartiere San Salvario, un corteo pro Palestina che questo pomeriggio attraverserà le strade del centro del capoluogo piemontese. Sono oltre settecento i partecipanti scesi in piazza per condannare il "genocidio in corso". Alla manifestazione hanno aderito varie sigle, tra cui le associazioni arabe, collettivi studenteschi, Cub e le mosche.

L'appuntamento di oggi è il primo dopo le tensioni scoppiate davanti alla sede torinese della Rai martedì. Una gigantesca bandiera con i colori di quella palestinese, rosso-bianco-verde-nera, apre il corteo. Ci sono molti bambini in testa. "Libertà libertà per Gaza" e "Basta con gli assassinii dei bambini", sono gli slogan più usati. La manifestazione terminerà in piazza Castello.



