A Domori due Oscar del cioccolato al Tavoletta d'oro 2024

La Domori, l'azienda di cioccolato pregiato del Polo del Gusto, holding Gruppo Illy che raccoglie tutte le attività extra caffè, ha vinto due Oscar del cioccolato per le tavolette Blend Criollo 80% e Criollo Porcelana 70%, al 22/o Premio Tavoletta d'oro 2024, in corso al Museo ArcheoIndustriale di Terra d'Otranto a Maglie (Lecce).

Il Tavoletta d'Oro è il più autorevole riconoscimento al cioccolato di qualità in Italia, promosso dalla Compagnia del Cioccolato, la più importante associazione nazionale di settore, che riunisce degustatori professionali, giornalisti di settore, esperti e raffinati gourmet.

L'Associazione seleziona e indica i finalisti tra più di 1200 assaggi di cioccolati in tavoletta e altri prodotti al cioccolato. Il Criollo, spiegano alla Domori, è la varietà di cacao più preziosa al mondo, di "grande dolcezza e rotondità" e l'azienda ha sviluppato uno specifico Progetto di recupero e valorizzazione di questa varietà rara e delicata. Domori è infatti anche coltivatore diretto, con due piantagioni in Venezuela (Hacienda San Josè) ed Ecuador (Hacienda San Cristobal).



