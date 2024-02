Università Torino sta studiando il canto del pinguino africano

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Torino sta studiando il canto del pinguino africano per salvarlo dall'estinzione. Si tratta di una specie che abita le coste del Sudafrica e della Namibia, la cui popolazione ha subito un declino del 98% rispetto all'era preindustriale.

"La voce di ogni pinguino, spiega una delle ricercatrici, Francesca Terranova - è unica e studiarla, insieme a quella di tutti gli altri componenti della colonia, ci permette di monitorare l'andamento demografico della colonia o individuare la presenza di patologie".

Per finanziare la ricerca è stato lanciato il crowdfunding 'Salviamo il Pinguino Africano', cofinanziato dall'Università di Torino, che ha già raccolto 100 adesioni. Sul progetto lavorano oltre a Terranova anche Livio Favaro e Anna Zanoli, biologi marini che da anni si stanno dedicando allo studio del pinguino africano, noto anche come 'pinguino asino' per il suo vocalizzo che ricorda un raglio. Sullo studio e il monitoraggio del canto di questi animali si fonda il progetto di tutela che da anni i ricercatori stanno portando avanti in collaborazione con le autorità del Sudafrica.

Al centro dello studio, una colonia di circa mille coppie di pinguini a Stony Point, in Sudafrica. Le attività dell'uomo ne hanno messo in pericolo la sopravvivenza a causa della pesca intensiva e dell'antropizzazione degli ambienti in cui solitamente vivono i suoi esemplari.

Per sostenere il progetto, collegarsi al il link https://www.ideaginger.it/progetti/salviamo-il-pinguino-africano .html, dove è possibile donare in pochi click tramite PayPal, bonifico bancario o carta di credito. Tra le ricompense per i sostenitori, la possibilità di adottare a distanza un pinguino e ricevere aggiornamenti sul suo stato di salute.



