Spazio al futuro, al via Torino capitale della cultura d'impresa

Prende il via il calendario di attività con cui Torino celebra l'anno della sua investitura a Capitale della cultura d'impresa. Un 2024 costellato di appuntamenti ispirati dallo slogan della manifestazione "Spazio al futuro" e promossi dall'Unione Industriali Torino. Il presidente Giorgio Marsiaj ha illustrato il palinsesto che, come ha spiegato, è "espressione della volontà di guardare avanti, di esplorare le nuove frontiere dell'impresa, di anticipare le tendenze e le sfide del domani, attraverso un percorso che si propone di raccontare la storia, il presente e il futuro di Torino come città industriale, tecnologica e creativa". Un programma rivolto a tutta la comunità ma che guarda innanzitutto ai giovani, "perché è a loro che dobbiamo lasciare in eredità una città attrattiva, dinamica e sostenibile" ha aggiunto Marsiaj.

Ricca la rete di collaborazioni attivate per l'occasione con le più significative realtà e manifestazioni cittadine, dando a un percorso attraverso le eccellenze produttive locali, il patrimonio di conoscenze, l'ingegno e la visione di chi sa "fare impresa". Fra gli eventi realizzati ad hoc quello di apertura nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio al Centro Congressi dell'Unione Industriali Torino, dal titolo "Spazio al Futuro - Giovani, imprese e territori", in concomitanza del quale sulla Mole Antonelliana verrà proiettato il logo di Torino Capitale della cultura d'impresa 2024.



