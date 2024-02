Oltre duecento trattori in presidio ad Alba, nel Cuneese

Più di duecento trattori si sono radunati da stamattina ad Alba (Cuneo), in piazza Sarti. Una ventina di mezzi, già autorizzati, hanno percorso in corteo le strade del centro cittadino. Agricoltori e allevatori arrivano in massima parte da Langhe, Roero e Monferrato, ma sono presenti anche esponenti del collettivo Agricoltori Autonomi di Alessandria e Asti.

I temi portati all'attenzione sono quelli già segnalati nelle proteste delle scorse settimane, legati alle difficoltà del comparto agricolo: costi di produzione eccessivi, prezzi di vendita bassi e condizioni climatiche avverse, oltre alla concorrenza sleale da parte dei Paesi esteri e alle imposizioni dell'Unione europea in tema ambientale, ritenute troppo stringenti.



