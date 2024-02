Juve: Allegri 'Vlahovic c'è, davanti posso scegliere'

"Domani rientra Vlahovic e avrò quattro attaccanti a disposizione, dovrò decidere e posso scegliere": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta di Verona contro l'Hellas.

"Chiesa è reduce da un mese e mezzo in cui c'è stato e non c'è stato, la sua condizione sta migliorando e sarà importante da qui a fine anno - spiega l'allenatore - mentre Yildiz è giovane ma ha già esperienza: ho quattro attaccanti a disposizione, in ogni caso chi gioca e chi subentra dovrà avere un atteggiamento diverso e un'attenzione migliore nei dettagli".



