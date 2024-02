Immobiliare, nel 2023 in Piemonte meno compravendite e prezzi su

Nel 2023 il mercato immobiliare in Piemonte registra una contrazione dei volumi rispetto al 2022, ma anche un generalizzato aumento dei prezzi. Nell'elaborazione svolta da Fiaip Piemonte (Federazione italiana agenti immobiliari professionali) sui dati provvisori dell'Agenzia delle Entrate, emerge che nei primi nove dell'anno in tutto il Piemonte sono state vendute 45.141 case, il -10,6% rispetto allo stesso periodo del 2022. Tutti i tre trimestri presi in considerazione mostrano una diminuzione nel numero di vendite concluse (-7%,il primo, -12,6% il secondo e -11,7% il terzo). Si tratta del primo calo negli scambi residenziali - spiega la Fiaip - dopo l'eccezionale slancio delle vendite registrato nel biennio scorso.

"Il rallentamento del mercato immobiliare aveva già iniziato a presentarsi con la fine del 2022 e si è fatto progressivamente più significativo nel 2023. Come da previsioni, i volumi venduti stanno gradualmente tornando in linea con quelli del 2019, pur mantenendosi su livelli più alti di quelli registrati prima del Covid" commenta il presidente di Fiaip Piemonte, Marco Pusceddu.

Le previsioni oggi vedono un 2024 stazionario, in linea con i volumi del 2023.



