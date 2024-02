Ai: A&T chiude con 18mila presenze, in aumento del 10%

Con 18mila visitatori, circa il 10% in più rispetto allo scorso anno, si chiude la 18/a edizione di A&T Automation and Testing di Torino, la fiera dedicata alle nuove tecnologie applicate all'industria che ha avuto come novità principale la Casa dell'Intelligenza artificiale. Una novità che ha catalizzatore l'attenzione portando ogni giorno oltre seimila passaggi tra manager, tecnici e imprenditori. Gli hub dedicati a intralogistica, filiere industriali, stampa 3D, microchip e semiconduttori, insieme ai dimostratori di testing e metrologia e ai progetti innovativi dei team del Politecnico di Torino hanno richiamato l'interesse dei visitatori che hanno anche partecipato numerosi ai sessanta eventi, tra workshop, tavole rotonde e seminari specialistici.

Un evento con cui il Piemonte, lancia un messaggio al governo, "siamo pronti con competenze e tecnologie ad essere, come territorio, l'hub europeo di riferimento sull'Intelligenza artificiale, semiconduttori e microchip. Circa quattromila le tecnologie esposte dalle 380 aziende presenti nella tre giorni all'Oval, che ha accolto anche è numerosi studenti dei percorsi tecnici, scientifici e dell'innovazione.



