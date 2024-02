Torna l'Autoritratto di Leonardo ai Musei Reali di Torino

Il format A tu per tu con Leonardo, incontro con le opere di Leonardo da Vinci conservate alla Biblioteca Reale di Torino, torna quest'anno, dal 28 marzo al 30 giugno, in una versione totalmente inedita, dedicata al famoso Autoritratto.

L'esposizione L'Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro è allestita nelle due sale-caveau della Biblioteca Reale, realizzate nel 1998 e nel 2014 con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. La mostra, in una versione totalmente inedita curata da Paola Salvi, docente all'Accademia di Belle Arti di Brera, si propone di inquadrare storicamente l'Autoritratto di Leonardo da Vinci a partire dagli anni della sua realizzazione, seguendo le tracce che ne documentano la conoscenza nel secondo Cinquecento e nel primo Ottocento, prima del suo arrivo alla Biblioteca Reale di Torino, e la successiva consacrazione e divulgazione. Posta sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, l'esposizione presenta oltre 60 opere, delle quali 15 originali di Leonardo, tra cui spiccano 6 fogli del Codice Atlantico realizzati in Francia, nel periodo in cui disegnava il suo celebre Autoritratto. La mostra è arricchita da numerosi prestiti, accordati da prestigiose istituzioni italiane e da collezioni private, e presenta testimonianze originali dell'attività di Leonardo negli ultimi anni della sua vita. Il percorso è completato da una nutrita selezione di dipinti, disegni, incisioni, matrici calcografiche e fotolitografie che documentano la fortuna del celebre disegno di Torino e del volto del Genio dal Cinquecento al Novecento. A impreziosire questo racconto per immagini, la Galleria Sabauda dedica per la prima volta una sala a venti opere eseguite da pittori leonardeschi - allievi, seguaci e imitatori del Maestro - nelle quali si evidenzia l'attualità della lezione di Leonardo.

Una selezionata rassegna di 15 sculture di Giuliano Vangi (Barberino del Mugello, Firenze, 1931) completa con uno sguardo contemporaneo l'ambito della raffigurazione del volto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA