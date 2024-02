Tavares, 'useremo contro la Cina le competenze di Torino'

"Contro la Cina useremo tutte le competizioni che abbiamo, comprese quelle di Torino. Abbiamo bisogno dei migliori cervelli per sviluppare la tecnologia necessaria per combattere la concorrenza". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, in un incontro con i giornalisti italiani sui conti 2023 Tavares ha ricordato che a Torino è stato creato il laboratorio per le batterie del futuro ed è operativo l'hub per l'economia di circolare.



