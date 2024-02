Stellantis da record nel 2023, l'utile sale a 18,6 miliardi

Stellantis ha chiuso il 2023 con 'risultati record'. I ricavi netti sono pari a 189,5 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2022, con un aumento del 7% dei volumi di consegne consolidati L'utile netto è in crescita dell'11% a 18,6 miliardi di euro, il risultato operativo rettificato in aumento dell'1% a 24,3 miliardi di euro, con un margine sui ricavi del 12,8%. Il flusso di cassa industriale netto di 12,9 miliardi di euro, in crescita del 19% rispetto al 2022 e la situazione patrimoniale solida, con una liquidità industriale disponibile di 61,1 miliardi di euro.

Le vendite di veicoli a basse emissioni sono in aumento del 27% nel 2023. del 21% quelle globali di veicoli elettrici. Negli Stati Uniti Stellantis è al primo posto per i veicoli ibridi e al secondo per quelli a basse emissioni..

Il dividendo proposto è di 1,55 euro per azione ordinaria, circa il 16% in più rispetto all'anno precedente, in attesa dell'approvazione degli azionisti. Nel 2023 agli azionisti sono stati distribuiti 6,6 miliardi di euro nel 2023 sotto forma di dividendi e riacquisti di azioni, con un aumento del 53% rispetto ai 4,3 miliardi di euro del 2022. E' stato annunciato un programma di acquisto di azioni proprie sul mercato per il 2024 per un importo di 3 miliardi di euro.

"I risultati record annunciati oggi sono la prova che siamo diventati un nuovo leader globale nel settore e che continueremo a essere solidi anche in previsione di un turbolento 2024" commenta Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. "Grazie alla flessibilità delle nostre tecnologie e alla roadmap stabilita in termini di prodotto siamo pronti ad affrontare i vari scenari che potrebbero presentarsi, continuando a realizzare gli obiettivi del piano strategico Dare Forward 2030" aggiunge.



