Protesta trattori: sindaco Tortona, è una giusta battaglia

"Siamo a fianco dei nostri agricoltori in questa giusta battaglia, non per ottenere sussidi o aiuti, ma poter lavorare con serenità e regole eque.

L'impressione è che sempre di più in Europa non vi sia il polso della reale situazione di un comparto fondamentale per la nostra economia, che già soffre per l'aumento dei prezzi delle materie prime. E non può subire ulteriori danni per politiche che, perseguendo uno scopo condivisibile come la difesa dell'ambiente, applicano regole miopi nei confronti degli operatori di un settore da sempre in prima linea per salvaguardare il territorio".

Così Federico Chiodi, sindaco di Tortona (Alessandria), intervenendo alla manifestazione organizzata in città dal comitato 'Agricoltori Amici' anche della vicina Voghera (Pavia).

Tra le autorità presenti il presidente della Provincia Enrico Bussalino.

Dopo il ritrovo nella zona artigianale in Regione Villoria, un corteo ha percorso alcune vie della città e i manifestanti sono poi rientrati al presidio. E' previsto un secondo corteo nel pomeriggio, ma con un tragitto più breve.



