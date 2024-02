Protesta trattori: 150 a Tortona, tra manifestanti Ornella Muti

Quasi 150 trattori sfilano questa mattina a Tortona (Alessandria) nell'ambito della protesta degli agricoltori. Alcuni sono arrivati dalla vicina Voghera (Pavia).

Tra i manifestanti anche l'attrice Ornella Muti e la figlia Naike Rivelli, imprenditrici agricole. "Abbiamo iniziato i presidi tre settimane fa in Calabria, dove abbiamo un grande orto. Dal sud siamo salite a Sanremo e oggi in Piemonte dove viviamo anche noi. E' importantissimo - spiegano - lottare tutti insieme. Non c'è cosa più importante dell'unione. Ci abbiamo messo la faccia, nonostante i sacrifici di correre qua e là".





