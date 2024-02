Juric, 'tifosi del Toro felici solo con l'Europa'

"Il lavoro da allenatore porta alla felicità o alla delusione, se non porti la felicità pura allora il nostro lavoro perde fascino: in altre piazze ci sono riuscito, qui per far felici i tifosi bisogna andare in Europa": il tecnico del Torino, Ivan Juric, torna a fare chiarezza sulla sua posizione per il futuro legata alla conquista o meno dell'obiettivo europeo. "Contro il Lecce sarà importantissimo, vedo un Toro che ha una continuità pazzesca di risultati mentre quelle davanti viaggiano a corrente alternata - dice l'allenatore sulla corsa all'Europa - e adesso voglio vincere anche le partite dove non giochiamo al top, alzando il livello del reparto offensivo".

In difesa, invece, sarà emergenza senza gli infortunati Schuurs, Buongiorno e Rodriguez e lo squalificato Tameze: "Siamo un po' pochi, ma Sazonov e Lovato hanno fatto una buona settimana e deciderò domani - spiega Juric - mentre Sanabria è meno brillante, ha qualche problema al tendine con il quale convive da tempo: c'è bisogno di tutti, Pellegri si sta allenando bene e deve darci una mano".



