Incendio in una palazzina a Biella, un intossicato

Un incendio è scoppiato in un alloggio di una palazzina a Biella, in via Macchieraldo, stamattina prima di mezzogiorno. Una persona è rimasta intossicata, ma le sue condizioni non sono gravi.

Le fiamme sono divampate in un appartamento posto al quinto piano e l'intero stabile per precauzione è stato evacuato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Biella per spegnere l'incendio, ma sono ancora da chiarire le cause.

Presenti sul posto anche le forze dell'ordine, oltre all'ambulanza del 118.



