Dall'estate voli Ryanair da Torino per Reggio Calabria e Crotone

Dalla prossima estate lo scalo di Torino sarà collegato con tutti gli aeroporti della Calabria, grazie ai nuovi voli Ryanair per Reggio Calabria e Crotone, che si sommano a quello già esistente su Lamezia Terme. Il nuovo collegamento per Reggio Calabria prenderà il via il 25 aprile e sarà operato con quattro frequenze settimanali, di lunedì, martedì, giovedì e sabato, mentre il volo per Crotone debutterà il 2 giugno e sarà operato tre volte a settimana, di mercoledì, venerdì e domenica. I biglietti sono disponibili sin da oggi su tutti i canali di vendita Ryanair con tariffe a partire da 24,99 euro.

"Siamo lieti di portare ancora più scelta e valore ai nostri clienti torinesi con l'aggiunta delle nuove rotte per Reggio e Crotone alla nostra programmazione per l'estate '24, offrendo ai nostri clienti torinesi una scelta ancora più ampia quando pianificano le loro vacanze estive. Ryanair continua a offrire più connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea in Europa" spiega Dara Brady, direttore Marketing, Communication e Digital di Ryanair. "Siamo soddisfatti dei due nuovi voli di Ryanair che completano il nostro network di collegamenti per il Sud Italia facilitando ulteriormente gli spostamenti tra Piemonte e Calabria. Sappiamo che Reggio Calabria è una destinazione molto richiesta da Torino e, anche grazie alle interessanti tariffe proposte da Ryanair, saranno in molti a beneficiare di questo collegamento. Crotone, una novità assoluta per il nostro scalo, andrà anche ad ampliare la scelta delle mete estive mediterranee raggiungibili da Torino" commenta Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA