Calcio: D'Aversa, a Torino Lecce atteso da una battaglia

Il Lecce riparte con destinazione Torino. Domani sera i giallorossi di D'Aversa, nell'anticipo di campionato, proveranno a cancellare la brutta prestazione di Bologna, ancora fuori casa, con l'auspicio di abbattere il tabù trasferta. Il tecnico dei salentini, nella consueta conferenza della vigilia, inquadra così la sfida contro i granata di Juric: "Il pensiero è sempre quello di andare a fare risultato - esordisce D'Aversa -. E' necessario mettere da parte la gara di Bologna, anche se dobbiamo tenerla sempre in mente. A Torino sarò necessario dare il 100% sia sotto l'aspetto fisico sia per la determinazione: affrontiamo una formazione che ha la miglior terza difesa del campionato, e ci aspetterà una battaglia".

Il tecnico ritrova Gendrey, ma perde Banda ancora non al meglio dopo la botta rimediata al ginocchio domenica scorsa.

"Non è un'assenza precauzionale - chiarisce l'allenatore -, se non parte è perchè non è in grado di disputare la gara". Rientri e assenze a parte, D'Aversa si riserva i soliti dubbi della vigilia, legati anche all'avversario di turno: "Il Torino è una squadra molto fisica - chiarisce -, e questo è una fattore che potrebbe incidere sulle scelte. Quando si disputano partite così ravvicinate si pensa a tutte le soluzioni possibili.

Krstovic-Piccoli è un ballottaggio che può starci, ma quando si prepara la gara si ragiona sull'inizio ma anche sulle eventuali scelte in corsa". Sulle difficoltà manifestate in questo scorcio di stagione, D'Aversa la pensa cosi: "Esiste una costante, cioè quella che non reagiamo bene rispetto a determinate situazioni - dice l'allenatore. Penso ad esempio alla gara contro il Genoa, dove abbiamo subito la rete nel momento di nostro dominio, o alla gara di Bologna dove abbiamo perso una rete a freddo. Sono problematiche che non attengono all'aspetto fisico, ma è un aspetto psicologico. L'età media della squadra è bassa, e si può migliorare nell'aspetto delle letture del momento della gara".





