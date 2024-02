Studenti dell'alberghiero di Asti al 'Marco Polo' di New York

Ci sono anche due studenti della Scuola Alberghiera Afp Colline Astigiane di Agliano Terme e Asti ai fornelli del Marco Polo Institute for Mediterranean Culture and Tourism, l'istituto di formazione fondato da Giacomo Berselli nel 2005, che si occupa di promuovere la cultura gastronomica e l'ospitalità italiana negli Stati Uniti, a New York.

L'obiettivo è quello di portare la cucina astigiana oltreoceano e, dal 20 al 29 febbraio, lo faranno gli studenti Sara Pierluigi e Giulio Bianco, 17 anni, accompagnati dall'insegnante e chef Gino Minacapilli.

"Ogni anno - spiega Lucia Barbarino, consigliere di amministrazione, che ha avviato e portato avanti negli anni la collaborazione con Giacomo Berselli e l'Istituto newyorkese - gli studenti americani vengono accolti nella nostra scuola ad Agliano Terme per fare stage e portare a New York conoscenze della cucina tradizionale astigiana e italiana. Questa volta tocca a noi fare onore ai nostri piatti e farli conoscere in Usa".

Ai tavoli di New York sarà servito un menu composto da un piatto del trifolaio (uovo 65°, fonduta, polenta morbida e caviale al tartufo), risotto carnaroli porri e salsiccia con crema di parmigiano, brasato alla Barbera d'Asti, semisfera al Gianduja, salsa alla vaniglia e terra al cioccolato, vitello tonnato con salsa ottocentesca, plin e nocciole zuccherate.

Saranno serviti i vini dell'azienda Michele Chiarlo di Calamandrana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA