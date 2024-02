Ciclismo: aperta mostra 'Giro Tour' con bici di Pantani

San Valentino ad Alessandria celebra l'amore per le biciclette a tutto tondo. Il Museo AcdB - proprio oggi, 14 febbraio - ha inaugurato la mostra 'Accoppiata Giro-Tour', esponendo la bicicletta di Marco Pantani nel ventesimo anniversario della morte. Di proprietà di Wilier Triestina e usata nel Giro 1997, è la prima con la sella del logo del Pirata. Presentata anche la due ruote di Ivan Gotti, una Fratelli Masciaghi 'Fausto Coppi' da crono, impiegata al Giro e poi al Tour sempre nel 1999. Chiude la mini rassegna la bici di Vincenzo Nibali dell'ultima stagione 2022, una 'Filante SLR' impiegata anche per gli allenamenti dello 'Squalo'.

A fare da cornice la Maglia Gialla di Fiorenzo Magni, leggendario Leone delle Fiandre; la Rosa di Fausto Coppi (Collezione Chiapuzzo) e la Rosa di Gianni Bugno (Giro d'Italia 1990, collezione Museo del Ghisallo/La Gazzetta dello Sport).

Acqui Terme ospiterà il 7 maggio la partenza della quarta tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Andora, in provincia di Savona. Il Tour de France, nella terza frazione Piacenza-Torino del primo luglio, passerà da Tortona dedicando al Campionissimo la salita del Castello, 'Cote de Tortone Fausto Coppi'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA