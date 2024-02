Assessore Chiorino, l'obiettivo è tutelare i lavoratori Ex Ilva

"L'obiettivo, in totale sinergia e nel rispetto delle parti e dei ruoli, è quello di telare i lavoratori legati all'ex Ilva e all'indotto in questa fase delicata di definizione del futuro degli stabilimenti, ribadendo l'importanza di accendere i riflettori sui lavoratori coinvolti in Piemonte". Lo afferma l'assessora al Lavoro del Piemonte Elena Chiorino, in una nota congiunta con il direttore regionale dell'Inps Filippo Bonanni, le sigle sindacali Fiom Cgil Piemonte, Fim Cisl Alessandria-Asti, Usr Cisl Piemonte, le rsu aziendali degli stabilimenti di Novi Ligure e Racconigi, e gli amministratori locali coinvolti. La dichiarazione arriva dopo l'incontro di oggi in Regione, nell'ambito del tavolo di crisi permanente sull'ex Ilva recentemente insediatosi.

"Il confronto di oggi - dice Chiorino con gli altri componenti del Tavolo - è stato utile per raccogliere le segnalazioni e le anomalie sugli ammortizzatori sociali presentate dalle sigle sindacali e dalle Rsu. Sarà premura della Regione e dell'Inps, in collaborazione con il Ministero del Lavoro presente in video collegamento, avviare le opportune verifiche sulle situazioni emerse".

Il prossimo tavolo è già convocato per il 1° marzo a Novi Ligure.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA