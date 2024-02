Alla Fiera A&T la Casa dell'Intelligenza artificiale

Il robot cognitivo, il rover per le esplorazioni lunari, algoritmi intelligenti a supporto della qualità e della sicurezza dei lavoratori, l'uso di ChatGpt per le manutenzioni predittive. Sono solo alcune delle nuove tecnologie che si possono scoprire alla 18esima edizione di A&T - Automation & Testing, la fiera che si è aperta all'Oval di Torino con una novità, la Casa dell'Intelligenza Artificiale.

Uno spazio interattivo in cui 19 grandi imprese, Pmi e startup protagoniste della quinta rivoluzione industriale, presentano 17 soluzioni applicative e tecnologie di ultima generazione, basate sugli algoritmi intelligenti, dedicate al mondo della manifattura e della supply chain.

Ad aprire la manifestazione, in programma fino a venerdì, la presentazione, a cura del Competence Center Nazionale CIM4.0, dello studio 'L'Intelligenza Artificiale per l'industria, scenari e linee guida per le imprese del Made in Italy' e una tavola rotonda fra rappresentanti del mondo accademico e dell'impresa.

Durante la tre giorni, a mettere a disposizione del pubblico le loro visioni e idee, ci sono anche 13 Ambassador dell'Innovazione. "In questi tre giorni - sottolinea Luciano Malgaroli, ceo di A&T - affrontiamo tematiche di assoluta attualità e di interesse per le aziende. Al centro di questa edizione c'è il tema dell'Intelligenza Artificiale, che essendo una nuova tecnologia scatena da un lato entusiasmi dall'altro paure. Io sono fra quelli che ritengono che sia una tecnologia e che come tale vada capita, utilizzata, gestita, perché porterà nuove opportunità di lavoro, per la sicurezza, per i giovani e troverà applicazioni in tanti settori diversi".



