Alessandria, parte la sostituzione 40mila contatori dell'acqua

Rientra nel progetto 'Rete Idrica Intelligente', finanziato dal Pnrr per 15 milioni, l'intervento di sostituzione dei contatori dell'acqua delle utenze, domestiche e non, da parte di Amag Alessandria.

Consentirà di ridurre le perdite in 20 comuni. Candidato da Egato6, prevede il cambiamento di circa 40mila apparecchi con misuratori smart. Saranno digitalizzati 1.111,5 chilometri di rete, contribuendo al raggiungimento dell'obiettivo nazionale di 25.000 con una riduzione del 35% delle perdite. O ggi è stato effettuato un sopralluogo nel sobborgo di Spinetta Marengo; nei prossimi giorni i lavori proseguiranno nel resto della Fraschetta.

"Stiamo attuando un vasto intervento di ammodernamento - sottolinea Claudio Perissinotto, presidente Gruppo Amag - che coinvolgerà Alessandria, Acqui Terme e altri 18 comuni limitrofi".

"La stretta collaborazione con i gestori e gli enti locali - aggiunge Enrico Bussalino, presidente Egato6 - ha prodotto risultati significativi per l'intera comunità del territorio".

"Gli utenti avranno la lettura esatta del quantitativo consumato. E' un investimento importante, ma anche un bel servizio per i cittadini", conclude l'assessore comunale Enrico Mazzoni.



