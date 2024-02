Una giovane è morta nella notte in incidente stradale a Torino

Una giovane di 29 anni ha perso la vita la scorsa notte, intorno all'una, in un incidente stradale avvenuto in piazza Derna a Torino. L'auto su cui viaggiava come passeggera, per cause ancora d'accertare, si è schiantata contro un palo della luce collocato sulla rotatoria del tram della linea 4.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Villastellone che hanno tentato di rianimarla, ma è stato inutile. La conducente, una donna di 31 anni, è rimasta ferita in maniera non grave ed è stata trasportata all'ospedale Giovanni Bosco. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dalla polizia locale.



