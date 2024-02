Si amplia la partnership tra Politecnico di Torino e Iveco Group

Il Politecnico di Torino e Iveco Group rafforzano la collaborazione per sviluppare ricerche e programmi nel settore della mobilità, soprattutto per potenziare, nei prossimi tre anni, studi e ricerche all'avanguardia nel campo della progettazione dei veicoli commerciali, con lo sguardo rivolto all'innovazione sostenibile.

L'accordo è stato firmato presso il Rettorato del Politecnico di Torino, presenti il rettore Guido Saracco, Giuliana Mattiazzo, vicerettrice per il Trasferimento Tecnologico, Francesco Tutino, responsabile risorse umane e tecnologie di Iveco Group, e Marco Liccardo, numero uno delle tecnologie digitali di Iveco Group.

Gli studi sviluppati con l'ateneo si focalizzeranno sul contributo della digitalizzazione, coadiuvata dagli algoritmi di intelligenza artificiale, alla progettazione di nuovi sistemi di propulsione innovativi, che supportino la transizione verso un futuro più sostenibile. La storica collaborazione va però già oltre gli ambiti individuati dall'accordo: Iveco Group si conferma sponsor ufficiale di Biennale Tecnologia 2024, l'evento organizzato dal Politecnico di Torino per riflettere sul rapporto tra la tecnologia e la società, promuovendo insieme cultura tecnica e divulgazione scientifica. Dal titolo Utopie realiste, l'edizione di quest'anno avrà luogo dal 17 al 21 aprile.

Oltre alla ricerca, la collaborazione coinvolge anche l'attività sportiva: dal 2023 Iveco Group e Iveco il suo marchio che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti, sono i nuovi 'title sponsor' della squadra di rugby del Cus Torino, il Centro universitario sportivo torinese che è la più grande polisportiva a livello nazionale.



