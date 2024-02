Rissa di Halloween a Novi, daspo Willy per sette persone

I carabinieri della compagnia di Novi Ligure (Alessandria) hanno notificato il daspo Willy, ovvero il divieto di accesso e di avvicinamento agli esercizi pubblici, ai sette partecipanti a una violenta e prolungata rissa avvenuta lo scorso 31 ottobre, nel corso di festeggiamenti per Halloween in viale Saffi. Gli scontri, avvenuti in due fasi, hanno visto prima il grave ferimento di due giovani e, circa due ore dopo, di un altro.

Alla luce della gravità dei fatti, oltre ai precedenti di polizia degli interessati, alla denuncia si è aggiunto il provvedimento del questore Sergio Molino. Per tutti e sette c'è il divieto di accesso agli esercizi pubblici di Novi e di stazionamento nelle immediate vicinanze, dalle 15 alle 7, per tre anni.



