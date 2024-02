Fatturato consolidato BasicNet a 396,8 milioni nel 2023

BasicNet - società torinese che controlla, tra gli altri, i marchi Robe di Kappa, Superga, K-Way - ha chiuso il 2023 con un fatturato consolidato pari a 396,8 milioni di euro (+2,7%). Dai risultati preliminari - esaminati dal consiglio di amministrazione - risulta che le vendite aggregate ammontano a 1,14 miliardi di euro: 820 milioni dalle vendite dei licenziatari commerciali e dirette, 321 milioni dalle vendite di quelli produttivi. L'ebitda è pari a 58,1 milioni, con una crescita degli investimenti in sponsorizzazioni, comunicazione e risorse umane, l'ebit a 41,1 milioni. Nel corso del 2023 sono stati pagati dividendi per circa 9 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 2,5 milioni.

"Dopo i risultati record dello scorso esercizio, ottenuti anche grazie all'aumentato perimetro della distribuzione diretta, il gruppo è ulteriormente cresciuto in termini di fatturato, consolidando il successo commerciale dei propri marchi. Sono stati intensificati gli investimenti in comunicazione e sono state acquisite nuove professionalità in area commerciale e retail, con la finalità di sostenere lo sviluppo nelle prossime stagioni. I risultati del 2023 sono di soddisfazione specie, perché ottenuti in un contesto economico e sociopolitico molto complesso. Lavoreremo comunque con l'obiettivo di continuare a crescere" afferma l'amministratore delegato Federico Trono. ;;



Riproduzione riservata © Copyright ANSA