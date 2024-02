Costretta a prostituirsi per otto anni, denuncia gli sfruttatori

È stata sfruttata e fatta prostituire su e giù per l'Italia, fino a quando non ha avuto il coraggio di denunciare i suoi aguzzini. Si tratta di una ragazza che secondo gli inquirenti, veniva fatta prostituire in diverse città e in alloggi differenti. La squadra mobile di Torino, su richiesta della procura, ha eseguito ora una misura di custodia cautelare per tre persone accusate di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Due si trovano ai domiciliari e una ha l'obbligo di dimora, mentre altre due persone sono state denunciate a piede libero per gli stessi reati. L'indagine era partita qualche mese fa, quando la stessa vittima, dopo anni trascorsi a subire la situazione, aveva deciso di chiedere aiuto.

All'interno del gruppo c'era chi aveva l'incarico di fissare gli appuntamenti con i clienti e chi quello di procurare gli appartamenti e di riscuotere ingenti somme di denaro. Si parla anche di tremila euro al giorno. Alla giovane invece venivano lasciati pochi soldi, appena sufficienti per mangiare.



