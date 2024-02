Cento balle di tessuto a fuoco in una fabbrica chiusa a Biella

Cento balle di tessuto sono andate a fuoco in una vecchia azienda tessile chiusa da anni. E' successo stamattina a Valdilana (Biella) in località Ponzone.

L'allarme è scattato intorno alle 7.30 e i primi a giungere sul posto sono stati i vigili del fuoco delle squadre di Ponzone e in seguito le autobotti anche dal comando di Biella.

L'incendio è divampato nell'area della ex Filatura Seira, una fabbrica chiusa da anni. Circa un centinaio di balle di tessuto sono andate in fiamme e sono ancora da chiarire le cause.



