Cardiologie aperte all'ospedale Molinette di Torino

La Cardiologia dell'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino, diretta da Gaetano De Ferrari, organizza l'evento "Il segreto è nel cuore", in occasione dell'iniziativa Cardiologie aperte 2024. Il 14 febbraio dalle 15 alle 18, nell'aula del reparto di Cardiologia del piano terreno, si terrà un incontro divulgativo cardiologico, che sarà un'opportunità unica per approfondire la conoscenza e consapevolezza su tematiche cruciali per la salute del cuore.

Gli argomenti trattati saranno la prevenzione cardiovascolare, il trattamento della malattia coronarica e lo scompenso cardiaco. L'incontro sarà arricchito dalla presenza di esperti cardiologi e professionisti della salute, che saranno disponibili per rispondere alle domande e curiosità. L'evento è pensato per essere accessibile a tutti, con un linguaggio chiaro e diretto, adatto anche a chi non possiede conoscenze mediche.

Le malattie cardiovascolari, ricorda l'ospedale, rappresentano la principale causa di morte in Italia, con 240.000 morti ogni anno (circa il 40% di tutte le morti in Italia), e colpiscono il 51% degli uomini ed il 37% delle donne, nella fascia di età tra 35 e 75 anni. Come ogni anno, l'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), in collaborazione con la Fondazione per il Tuo Cuore, organizza, nella settimana di San Valentino, una Campagna di prevenzione nazionale chiamata Cardiologie Aperte, quest'anno giunta alla 18/a edizione.



